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Президент Сербії: Крим і Донбас – це Україна, ми не можемо підтримати вторгнення рф

Київ • УНН

 • 613170 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент Сербії Александар Вучич в інтерв'ю Bloomberg заявив, що його країна не може підтримати повномасштабне вторгнення росії, оскільки визнає, що Крим і Донбас є українськими територіями, пише УНН.

Президент Сербії: Крим і Донбас – це Україна, ми не можемо підтримати вторгнення рф

Цитата

"Ми з самого початку говорили, що ми не в змозі й не можемо підтримати вторгнення росії в Україну. Для нас Крим - це Україна, Донбас - це Україна. Так і залишиться", - заявив Вучич.

Деталі

Повідомляється, що Сербія, традиційно один із найближчих союзників росії в Європі, намагається відійти від москви на певну дистанцію, оскільки війна в Україні напружує зв’язки між двома країнами та їхніми лідерами. В інтерв'ю Вучич відкинув територіальні претензії президента рф володимира путіна в Україні та передбачив, що у війні "найгірше ще попереду".

Президент Сербії, який протягом останніх років мав десятки зустрічей з путіним та навіть вчив російську, щоб мати можливість поговорити з диктатором безпосередньо, сказав, що не спілкувався з ним "багато місяців". Також він зауважив, що "було б неправильно вважати, що Сербія в усьому підтримує владу в москві".

"Ми не завжди радіємо деяким їхнім позиціям. У нас традиційно хороші стосунки, але це не означає, що ми підтримуємо кожне окреме рішення чи більшість рішень, які надходять із кремля", - сказав президент.

Нагадаємо

Радник Державного департаменту США Дерек Шолле під час переговорів у Белграді з президентом Сербії Александаром Вучичем закликав країну приєднатися до санкцій проти свого традиційного союзника - росії.

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