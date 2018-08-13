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Президент Румынии: правоохранители во время протестов перестарались

Киев • УНН

 • 8001 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Румынии Йоханнис заявил, что насилие и жестокие репрессии против демонстрантов неприемлемы и виновные должны быть быстро выявлены и наказаны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Romania TV.

Президент Румынии: правоохранители во время протестов перестарались

"Насилие и репрессии против демонстраций не допускаются ни при каких обстоятельствах, нападения на людей, журналистов, женщин и детей являются неприемлемыми, и виновные должны быть наказаны независимо от того, кто они и где находятся ... Я убежден, что вмешательство правоохранителей было не правильным, они перестарались", - сказал Йоганнис.

Президент также сообщил, что акции протеста в стране не являются проплаченными.

"Нам не нужна нестабильность и длительный социальный кризис. Люди будут продолжать протесты, если их проигнорируют. Мы должны защищать наших людей и демократические ценности", - сказал он.

Как сообщал УНН, 440 участникам антиправительственной манифестации в Бухаресте, в том числе 24 жандармам, была оказана медицинская помощь, 65 человек были доставлены в больницу.

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