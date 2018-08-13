Президент Румунії: правоохоронці під час протестів перестаралися

"Насильство і репресії проти демонстрацій не допускаються ні за яких обставин, напади на людей, журналістів, жінок і дітей є неприйнятними, і винні мають бути покарані незалежно від того, хто вони і де знаходяться... Я переконаний, що втручання правоохоронців було не правильним, вони перестаралися", - сказав Йоганніс.



Президент також повідомив, що акції протесту у країні не є проплаченими.



"Нам не потрібна нестабільність і тривала соціальна криза. Люди будуть продовжувати протести, якщо їх проігнорують. Ми маємо захищати наших людей та демократичні цінності", - сказав він.



Як повідомляв УНН, 440 учасникам антиурядової маніфестації в Бухаресті, в тому числі 24 жандармам, була надана медична допомога, 65 осіб були доставлені в лікарню.