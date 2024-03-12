Президент Румынии будет участвовать в конкурсе на должность генсека НАТО

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Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о выдвижении своей кандидатуры на должность Генерального секретаря НАТО, ссылаясь на приверженность Румынии ценностям НАТО и необходимость сильного лидерства на фоне российской угрозы в Европе.
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
Европейская комиссия представила Совету ЕС предложения по проекту переговорных рамок для вступления Украины и Молдовы в ЕС, в которых изложены руководящие принципы и основы переговоров о вступлении с обеими странами-кандидатами на вступление в ЕС.
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Правительство утвердило порядок компенсации за разминирование сельхозземель фермерам
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"Раненая, но не побежденная Украина никогда не сдастся": глава УГКЦ прокомментировал заявление Папы о "белом флаге"
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Снег и гололедица: в Киеве предупредили об ухудшении погодных условий
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