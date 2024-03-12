Президент Румынии будет участвовать в конкурсе на должность генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил, что будет участвовать в конкурсе на должность генерального секретаря НАТО. Об этом пишет УНН со ссылкой на RFI.

Я решил участвовать в конкурсе на должность генерального секретаря НАТО. Это кандидатура Румынии, моя твердая приверженность ценностям НАТО - заявил Йоханнис.

Он добавил, что прошло два десятилетия с тех пор, как Румыния стала членом НАТО, которая в течение 75 лет продвигает демократию и свободу и развила широкую сеть партнеров.

"Основные ценности Альянса, верховенство права, уважение к основным правам и свободам являются компасом, который вел нас к консолидации демократии. Зонтик НАТО предложил нам самые сильные гарантии безопасности в истории", - добавил Йоханнис.

Он также отметил, что "военный конфликт в Европе - это реальность, которая еще несколько лет назад казалась невероятной, а россия оказывается долгосрочной угрозой для нашего континента.

Напомним

Венгрия не поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО.