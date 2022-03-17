Президент рассказал о переговорах с главами Германии, Франции и США

Цитата

"Мы видели, как Германия десятилетиями боролась за экономику. За новые российские газопроводы и старые европейские мечты. Мечты о каком-то сотрудничестве, которое Россия давно не воспринимает всерьез.

Мы видим, что взгляды немцев меняются. И это очень важно. Видим, как Германия ищет новый путь. Видим, как искренне большинство немцев выступает за пересмотр старой политики.

Видим, что господин канцлер Олаф Шольц имеет большой шанс, великую миссию - дать Германии обновленное лидерство. Дать Европе мир. Долговременный и главное - честный. Такой, который гарантирует безопасность каждому государству в Европе и Украине прежде всего. И я искренне желаю канцлеру Шольцу от всех украинцев, от всех европейцев, чтобы Германии и партнерам удалось реализовать эту миссию.

Такие выступления в парламентах и на площадях государств-партнеров я буду продолжать. Обязательно. Столько, сколько нужно, чтобы остановить войну. Чтобы восстановить нашу территориальную целостность. Чтобы вернуть всем нам, украинцам и всем европейцам, желанный мир.

Я чувствую: нас начинают понимать все больше. В Европе, в мире, в разных странах. И это дает нам все больше и больше поддержки. Той, о которой мы так долго просили", - заявил Президент.

Детали

Кроме переговоров с Германией, Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с президентами Франции и Соединенных Штатов. Они заверили свою поддержку Украине, скоординировали совместные шаги к миру и помощи нашей стране.

Добавим

Зеленский: российские военные привлекают наемников из других стран и обманом хотят загнать на военную службу молодежь.