Президент розповів про переговори з главами Німеччини, Франції та США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що виступив перед канцлером Німеччини Олафом Шольцом та зрозумів, що погляди німців щодо України змінюються. Про це інформує УНН.
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"Ми бачили, як Німеччина десятиліттями боролась за економіку. За нові російські газопроводи і старі європейські мрії. Мрії про якусь співпрацю, яку Росія давно не сприймає серйозно.
Ми бачимо, що погляди німців змінюються. І це дуже важливо. Бачимо, як Німеччина шукає новий шлях. Бачимо, як щиро більшість німців виступає за перегляд старої політики.
Бачимо, що пан канцлер Олаф Шольц має великий шанс, велику місію – дати Німеччині оновлене лідерство. Дати Європі мир. Довготривалий і головне – чесний. Такий, який гарантує безпеку кожній державі у Європі і Україні передусім. І я щиро бажаю канцлеру Шольцу від усіх українців, від усіх європейців, щоб Німеччині й партнерам вдалося реалізувати цю місію.
Такі виступи в парламентах і на площах держав-партнерів я буду продовжувати. Обовʼязково. Стільки, скільки потрібно, щоб зупинити війну. Щоб відновити нашу територіальну цілісність. Щоб повернути всім нам, українцям та всім європейцям, омріяний мир.
Я відчуваю: нас починають розуміти дедалі більше. У Європі, у світі, в різних країнах. І це дає нам дедалі більше й більше підтримки. Тієї, про яку ми так довго просили", - заявив Президент.
Деталі
Окрім переговорів з Німеччиною, Володимир Зеленський провів телефонні розмови з президентами Франції та Сполучених Штатів. Вони запевнили свою підтримку Україні, скоординували спільні кроки до миру та допомоги нашій країні.
Додамо
Зеленський: російські військові залучають найманців з інших країн та обманом хочуть загнати на військову службу молодь.