Президент рассказал Д.Байдену о встрече "нормандской четверки" в Берлине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре сообщил Вице-президенту США Джозефу Байдену о встрече лидеров государств Нормандского формата в Берлине, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Президента Украины.
В разговоре было отмечено важность продолжения политики активного привлечения американской стороны в вопросе содействия имплементации Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины.
"Глава государства призвал к укреплению трансатлантического единства для сохранения консолидированной политики санкций против России в связи с продолжением агрессии на Донбассе и оккупацией", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе также сообщили, что собеседники обсудили ход украинских реформ и продолжения их поддержки со стороны США.