Президент рассказал Д.Байдену о встрече "нормандской четверки" в Берлине

В разговоре было отмечено важность продолжения политики активного привлечения американской стороны в вопросе содействия имплементации Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины.

"Глава государства призвал к укреплению трансатлантического единства для сохранения консолидированной политики санкций против России в связи с продолжением агрессии на Донбассе и оккупацией", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также сообщили, что собеседники обсудили ход украинских реформ и продолжения их поддержки со стороны США.