Президент рассказал Д.Байдену о встрече "нормандской четверки" в Берлине

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15 марта, 19:03 • 116448 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170477 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140388 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132658 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114140 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106252 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102010 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136835 просмотра

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Киев • УНН

 • 10006 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре сообщил Вице-президенту США Джозефу Байдену о встрече лидеров государств Нормандского формата в Берлине, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Президента Украины.

В разговоре было отмечено важность продолжения политики активного привлечения американской стороны в вопросе содействия имплементации Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины.

"Глава государства призвал к укреплению трансатлантического единства для сохранения консолидированной политики санкций против России в связи с продолжением агрессии на Донбассе и оккупацией", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: П.Порошенко обсудил с Дж.Байденом имплементацию минских соглашений, санкции в отношении РФ и реформы

В пресс-службе также сообщили, что собеседники обсудили ход украинских реформ и продолжения их поддержки со стороны США.

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