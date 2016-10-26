Президент розповів Д.Байдену про зустріч "нормандської четвірки" у Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент Петро Порошенко у телефонній розмові поінформував Віце-президента США Джозефа Байдена про зустріч лідерів держав Нормандського формату у Берліні, передає УНН з посиланням на прес-центр Президента України.
В розмові було наголошено на важливості продовження політики активного залучення американської сторони у питанні сприяння імплементації Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України.
“Глава держави закликав до зміцнення трансатлантичної єдності задля збереження консолідованої політики санкцій проти Росії у зв’язку з продовженням агресії на Донбасі та окупацією,” — йдеться у повідомленні.
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У прес-службі також повідомили, що співрозмовники обговорили хід українських реформ і продовження їх підтримки з боку США.