Президент раскритиковал работу глав РГА Одесской области во время ухудшения погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал работу глав РГА в Одесской области во время осложнения погодных условий, передает корреспондент УНН.
"Ухудшились погодные условия в стране, по моему поручению вице-премьер Зубко занимался координацией, я конечно этот вопрос держал на контроле. Где хоть один глава в Одесской области районных госадминистраций, которые так триумфально прошли по конкурсу? Где они были? Это же коллапс власти", - заявил П.Порошенко.
Он отметил, что заниматься проблемами области во время осложнения погодных условий был вынужден руководитель Одесской ГосЧС.
"Это не правильно... то что мы не "достучались" местной власти, которых иногда только на митингах можно увидеть - это плохо", - заявил П.Порошенко
Он поручил новоназначенному главе Одесской области заслушать глав РГА и "принять соответствующие меры реагирования".
"Они там и Президента в том числе представляют и это категорически неприемлемо, такая бесхозяйственность", - подчеркнул П.Порошенко
Как сообщал УНН, П.Порошенко решил назначить главой Одесской ОГА М.Степанова.