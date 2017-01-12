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Президент розкритикував роботу голів РДА Одеської області під час погіршення погодних умов

Президент розкритикував роботу голів РДА Одеської області під час погіршення погодних умов

Київ • УНН

 • 6595 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко розкритикував роботу голів РДА у Одеській області під час ускладнення погодних умов, передає кореспондент УНН.

"Погіршились погодні умови в країні, за моїм дорученням віце-прем'єр Зубко займався координацією, я звичайно це питання тримав на контролі. Де хоч один голова на Одещині районних держадміністрацій, які так тріумфально пройшли по конкурсу? Де вони були? Це ж колапс влади",- заявив П.Порошенко.

Він зазначив, що займатися проблемами області під час ускладнення погодних умов вимушений був керівник Одеської ДСНС.

"Це не правильно...те що ми не "достукалися" до місцевої влади, яких інколи тільки на мітингах можна побачити – це погано",- заявив П.Порошенко

Він доручив новопризначеному голові Одеської області заслухати голів РДА і "вжити відповідних заходів реагування".

"Вони там і Президента в тому числі представляють і це є категорично неприйнятно, така безгосподарність",- підкреслив П.Порошенко

Як повідомляв УНН, П.Порошенко вирішив призначити головою Одеської ОДА М.Степанова.

Українські Національні Новини

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