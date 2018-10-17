Президент: решение о передаче Андреевской церкви согласовано с церковными иерархами

На вопрос о том, что в прошедшие сутки представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что глава государства предложит Раде передать Андреевскую церковь Вселенскому патриарху, Петр Порошенко отметил: “Во-первых — это предложение Президента Украины Верховной Раде, парламенту... и я очень рад тому, как в апреле мое обращение к Вселенскому патриарху было поддержано... так же и сейчас я жду объединения вокруг автокефалии Украинской церкви в украинском парламенте”.

Он также добавил, что: “я имел разговор с Его Блаженством митрополитом Макарием (Митрополит Киевский и всей Украины — предстоятель УАПЦ — ред.), эта церковь во-первых принадлежит государству и не принадлежит какой-либо церкви... второе — я переговорил с его святостью патриархом Филаретом (предстоятель УПЦ КП — ред.) чтобы они сделали шаг навстречу и предложили его Святейшеству... сделать своим храмом (Андреевскую церковь) в Киеве”.

Как сообщил Глава государства оба предстоятели двух церквей согласились с этой идеей, которая пойдет на пользу в “создании Единой поместной церкви” и гарантирует, что обе церкви будут иметь помещение, но: “в конце концов, это же будет одна церковь и я по этому поводу не имею сомнений”.

Как сообщал УНН, в УПЦ КП считают решение Синода РПЦ самоизоляцией Московского патриархата.