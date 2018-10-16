В УПЦ КП вважають рішення Синоду РПЦ самоізоляцією Московського патріархату

“Мінська схизма, — написав він у Facebook. — Синод МП повторює політику Кремля — самоізоляція у відповідь на законні рішення міжнародної спільноти”.

Зоря також вважає, що рішення Синоду РПЦ поставить українських православних віруючих перед вибором. “Тепер перед всіма, належними до МП в Україні, постає питання: йти разом з РПЦ у розділення чи залишатися в єдності зі Вселенським Православ‘ям (Вселенський патріарх — частина повної назви титулу глави Константинопольської патріархії) — через Помісну Українську Церкву?”.

Як повідомляв УНН, синод РПЦ за підсумками засідання в Мінську 15 жовтня визнав неможливим подальше євхаристійне спілкування з Константинополем і відмовився визнавати його рішення. Спроби перегляду документів XVII століття в Московській патріархії назвали такими, що суперечать історичній правді.