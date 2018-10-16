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В УПЦ КП вважають рішення Синоду РПЦ самоізоляцією Московського патріархату

Київ • УНН

 • 9517 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Керівник Інформаційного відділу Київської патріархії, секретар Священного Синоду УПЦ КП Євстратій Зоря назвав підсумки Синоду Російської православної церкви, де було вирішено відмовитися від євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом, самоізоляцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook представника УПЦ КП.

“Мінська схизма, — написав він у Facebook. — Синод МП повторює політику Кремля — самоізоляція у відповідь на законні рішення міжнародної спільноти”.

Зоря також вважає, що рішення Синоду РПЦ поставить українських православних віруючих перед вибором. “Тепер перед всіма, належними до МП в Україні, постає питання: йти разом з РПЦ у розділення чи залишатися в єдності зі Вселенським Православ‘ям (Вселенський патріарх — частина повної назви титулу глави Константинопольської патріархії) — через Помісну Українську Церкву?”.

Як повідомляв УНН, синод РПЦ за підсумками засідання в Мінську 15 жовтня визнав неможливим подальше євхаристійне спілкування з Константинополем і відмовився визнавати його рішення. Спроби перегляду документів XVII століття в Московській патріархії назвали такими, що суперечать історичній правді.

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