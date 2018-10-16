В УПЦ КП считают решение Синода РПЦ самоизоляцией Московского патриархата

“Минская схизма, — написал он в Facebook. — Синод МП повторяет политику Кремля — ​​самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества”.

Заря также считает, что решение Синода РПЦ поставит украинских православных верующих перед выбором. “Теперь перед всеми, принадлежащими к МП в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием (Вселенский патриарх — часть полного названия титула главы Константинопольской патриархии) — через поместную украинскую Церковь?”.

Как сообщал УНН, синод РПЦ по итогам заседания в Минске 15 октября признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем и отказался признавать его решения. Попытки пересмотра документов XVII века в Московской патриархии назвали противоречащими исторической правде.