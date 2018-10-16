В УПЦ КП считают решение Синода РПЦ самоизоляцией Московского патриархата

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 64526 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116979 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124967 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164768 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151774 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139972 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130190 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178182 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118281 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141787 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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В УПЦ КП считают решение Синода РПЦ самоизоляцией Московского патриархата

В УПЦ КП считают решение Синода РПЦ самоизоляцией Московского патриархата

Киев  •  УНН

 • 9507 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Руководитель Информационного отдела Киевской патриархии, секретарь Священного Синода УПЦ КП Евстратий Зоря назвал итоги Синода Русской православной церкви, где было решено отказаться от евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, самоизоляции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook представителя УПЦ КП.

“Минская схизма, — написал он в Facebook. — Синод МП повторяет политику Кремля — ​​самоизоляция в ответ на законные решения международного сообщества”.

Заря также считает, что решение Синода РПЦ поставит украинских православных верующих перед выбором. “Теперь перед всеми, принадлежащими к МП в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием (Вселенский патриарх — часть полного названия титула главы Константинопольской патриархии) — через поместную украинскую Церковь?”.

Как сообщал УНН, синод РПЦ по итогам заседания в Минске 15 октября признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем и отказался признавать его решения. Попытки пересмотра документов XVII века в Московской патриархии назвали противоречащими исторической правде.

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