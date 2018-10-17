Президент: рішення про передачу Андріївської церкви погоджене з церковними ієрархами

На запитання про те, що минулої доби представник Президента у Верховній раді Ірина Луценко повідомила, що Глава держави запропонує Раді передати Андріївську церкву Вселенському патріарху, Петро Порошенко зазначив: “По-перше — це пропозиція Президента України Верховній Раді, парламенту... і я дуже тішуся тому, як в квітні місяці моє звернення до Вселенського патріарха було підтримано... так само і зараз я чекаю об’єднання навколо автокефалії Української церкви в українському парламенті”.

Він також додав, що: “я мав розмову з Його Блаженством митрополитом Макарієм (Митрополит Київський та усієї України — предстоятель УАПЦ — ред.), ця церква по-перше належить державі і не належить будь-якій церкві... друге — я переговорив з Його святістю патріархом Філаретом (предстоятель УПЦ КП — ред.) щоб вони зробили крок назустріч і запропонували його Всесвятості... зробити своїм храмом (Андріївську церкву) у Києві”.

Як повідомив Глава держави обидва предстоятелі двох церков погодилися з цією ідеєю, яка піде на користь у “створенні Єдиної Помістної церкви” та гарантує, що обидві церкви матимуть приміщення, але: “врешті-решт, це ж буде одна церква і я з цього приводу немаю сумнівів”.

Як повідомляв УНН, в УПЦ КП вважають рішення Синоду РПЦ самоізоляцією Московського патріархату.