Президент назначил стипендии лучшим знатокам украинского языка

"Президент Петр Порошенко назначил стипендии имени Тараса Шевченко десяти лучшим ученикам общеобразовательных учебных заведений из числа победителей Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе 2015/16 учебного года. Глава государства также назначил стипендии Президента Украины 39 победителям VI Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко", - говорится в сообщении.

Соответствующие указы П.Порошенко подписал накануне Дня украинской письменности и языка.