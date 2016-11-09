Президент назначил стипендии лучшим знатокам украинского языка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко назначил стипендии 10 победителям всеукраинской олимпиады по украинскому языку и 39 победителям литературного конкурса ученической и студенческой молодежи. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
"Президент Петр Порошенко назначил стипендии имени Тараса Шевченко десяти лучшим ученикам общеобразовательных учебных заведений из числа победителей Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе 2015/16 учебного года. Глава государства также назначил стипендии Президента Украины 39 победителям VI Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко", - говорится в сообщении.
Соответствующие указы П.Порошенко подписал накануне Дня украинской письменности и языка.