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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Президент призначив стипендії кращим знавцям української мови

Президент призначив стипендії кращим знавцям української мови

Київ • УНН

 • 12729 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко призначив стипендії 10 переможцям всеукраїнської олімпіади з української мови та 39 переможцям мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.

“Президент Петро Порошенко призначив стипендії імені Тараса Шевченка десяти кращим учням загальноосвітніх навчальних закладів з числа переможців Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2015/16 навчального року. Глава держави також призначив стипендії Президента України 39 переможцям VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”, — йдеться у повідомленні.

Відповідні укази П.Порошенко підписав напередодні Дня української писемності та мови.

Українські Національні Новини

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