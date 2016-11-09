Президент призначив стипендії кращим знавцям української мови
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко призначив стипендії 10 переможцям всеукраїнської олімпіади з української мови та 39 переможцям мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
“Президент Петро Порошенко призначив стипендії імені Тараса Шевченка десяти кращим учням загальноосвітніх навчальних закладів з числа переможців Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2015/16 навчального року. Глава держави також призначив стипендії Президента України 39 переможцям VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”, — йдеться у повідомленні.
Відповідні укази П.Порошенко підписав напередодні Дня української писемності та мови.