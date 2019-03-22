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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент назначил нового посла Украины в Кувейте

Киев • УНН

 • 9631 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил послом Украины в Кувейте Александра Балануца. Об этом говорится в указе Президента № 84 от 21 марта, передает УНН со ссылкой на интернет-представительство Президента.

Президент назначил нового посла Украины в Кувейте

"Назначить Балануца Александра Александровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Кувейт", - сказано в нем.

Справка УНН: Александр Балануца работал с 2003 по 2006 годы в Министерстве финансов и Госкомитете финансового мониторинга Украины. Затем, в преиод с 2007 по 2012 годы работает старшим преподавателем, доцентом кафедры банковского дела и финансового мониторинга факультета финансов и банковского дела Национального университета Государственной налоговой службы Украины.

С января 2016 был консулом-руководителем Консульства Украины в городе Дубай, ОАЭ.

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Напомним, Польша официально заявила о выдвижении заместителя министра иностранных дел Бартоша Цихоцкого кандидатом на должность посла в Украине.

Украинские Национальные Новости

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