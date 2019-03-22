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Президент призначив нового посла України в Кувейті

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив послом України в Кувейті Олександра Балануцу. Про це йдеться в указі Президента № 84 від 21 березня, передає УНН із посиланням на інтернет-представництво Президента.

Президент призначив нового посла України в Кувейті

“Призначити Балануцу Олександра Олександровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Державі Кувейт”, — сказано в ньому.

Довідка УНН: Олександр Балануца працював з 2003 по 2006 роки у Міністерстві фінансів та Держкомітеті фінансового моніторингу України. Потім, у преіод з 2007 по 2012 роки працює старшим викладачем, доцентом кафедри банківської справи та фінансового моніторингу факультету фінансів та банківської справи Національного університету Державної податкової служби України.

З січня 2016 був консулом-керівником Консульства України у місті Дубай, ОАЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко звільнив посла у Кувейті

Нагадаємо, Польща офіційно заявила про висунення заступника міністра закордонних справ Бартоша Ціхоцького кандидатом на посаду посла в Україні.

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