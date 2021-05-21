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Президент назначил членов Наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Киев • УНН

 • 13493 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил членов Наблюдательного совета Государственного концерна “Укроборонпром” соответствующим указом от 21 мая. Об этом пишет УНН.

Президент назначил членов Наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Детали

Итак, в соответствии со статьей 5 Закона Украины “Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе” президент постановил назначить членами Наблюдательного совета Государственного концерна “Укроборонпром” Тимофея Милованова, Александра Носова и Ростислава Шурма. Всех назначили по согласию.

Соответствующий указ вступает в силу со дня его опубликования.

Другим указом глава государства освободил от наблюдательного совета “Укроборонпрома” Владимира Горбулина.

Дополнительно

Заместитель гендиректора государственного концерна “Укроборонпром” по управлению активами Мустафа Найем 29 апреля заявил, что уходит из ДК.

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