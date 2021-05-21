Президент призначив членів Наглядової ради “Укроборонпрому”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив членів Наглядової ради Державного концерну “Укроборонпром” відповідним указом від 21 травня. Про це пише УНН.
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Отже, відповідно до статті 5 Закону України “Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі” президент постановив призначити членами Наглядової ради Державного концерну “Укроборонпром” Тимофія Милованова, Олександра Носова та Ростислава Шурму. Усіх призначил за згодою.
Відповідний указ набирає чинності з дня його опублікування.
Іншим указом глава держави звільнив з наглядової ради “Укроборонпрому” Володимира Горбуліна.
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Заступник гендиректора державного концерну “Укроборонпром” з управління активами Мустафа Найєм 29 квітня заявив, що йде з ДК.