Президент призначив членів Наглядової ради “Укроборонпрому”

Деталі

Отже, відповідно до статті 5 Закону України “Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі” президент постановив призначити членами Наглядової ради Державного концерну “Укроборонпром” Тимофія Милованова, Олександра Носова та Ростислава Шурму. Усіх призначил за згодою.

Відповідний указ набирає чинності з дня його опублікування.

Іншим указом глава держави звільнив з наглядової ради “Укроборонпрому” Володимира Горбуліна.

Додатково

Заступник гендиректора державного концерну “Укроборонпром” з управління активами Мустафа Найєм 29 квітня заявив, що йде з ДК.