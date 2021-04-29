Чергові звільнення: Найєм йде з Укроборонпрому - його посаду скоротили

Цитата:

"Сьогодні мій останній день в "Укроборонпромі". Після чергової реорганізації мою посаду скоротили. Без пояснень. Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним", - зазначив Найєм.

Деталі

Колишній нардеп - представник "єврооптимістів", журналіст вказав при цьому, що його "співпраця з Концерном на цьому етапі закінчується". "З поваги до всієї команди цей пост буде моїм єдиним публічним коментарем з цього приводу", - додав Найєм.

Довідково

Найєм був призначений заступником генерального директора ДК "Укроборонпром" з питань взаємодії з органами державної влади 11 листопада 2019 року, заступником генерального директора з управління активами – 1 березня 2021 року.

Додамо, торік у жовтні Айварас Абромавичус покинув посаду гендиректора Укроборонпрому. Замість нього прийшов Юрій Гусєв.