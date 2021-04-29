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Очередные увольнения: Найем идет с Укроборонпрома - его должность сократили

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Заместитель гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" по управлению активами Мустафа Найем заявил, что уходит из ГК. Его должность сократили в рамках реорганизации. Об этом он написал в Facebook, добавив, что для него это стало неожиданностью, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня мой последний день в "Укроборонпроме". После очередной реорганизации мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным", - отметил Найем.

Детали

Бывший нардеп - представитель "еврооптимистов", журналист указал при этом, что его "сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается". "Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу", - добавил Найем.

Справка

Найем был назначен заместителем генерального директора ГК "Укроборонпром" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти 11 ноября 2019 года, заместителем генерального директора по управлению активами - 1 марта 2021 года.

Добавим, в прошлом году в октябре Абромавичюс покинул должность гендиректора Укроборонпрома. На эту должность пришел Юрий Гусев.

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