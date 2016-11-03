Президент поздравил украинцев с Днем ракетных войск и артиллерии

"Искренне поздравляю с Днем ракетных войск и артиллерии!", - написал П.Порошенко.

К записи Президент прикрепил видео, на котором изображен, по его словам, "успешный этап огневых испытаний ракет украинского производства".

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков.