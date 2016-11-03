Президент поздравил украинцев с Днем ракетных войск и артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с государственным праздником - Днем ракетных войск и артиллерии. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Искренне поздравляю с Днем ракетных войск и артиллерии!", - написал П.Порошенко.
К записи Президент прикрепил видео, на котором изображен, по его словам, "успешный этап огневых испытаний ракет украинского производства".
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков.