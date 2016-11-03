Президент привітав українців з Днем ракетних військ і артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав українців з державним святом — Днем ракетних військ і артилерії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Щиро вітаю з Днем ракетних військ і артилерії!”, — написав П.Порошенко.
До запису Президент прикріпив відео, на якому зображений, за його словами, “успішний етап вогневих випробувань ракет українського виробництва”.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко звернувся до українців з нагоди Дня визволення України від фашистських загарбників.