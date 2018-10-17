Президент присвоил главе Нацполиции новое звание

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8 марта, 10:25 • 123940 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 163546 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151280 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118257 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 13874 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко присвоил главе Национальной полиции Украины Сергею Князеву специальное звание генерала полиции первого ранга. Об этом говорится в указе Главы государства №329/2018 от 13 октября, передает УНН.

"Присвоить специальное звание генерала полиции первого ранга генералу полиции второго ранга Князеву Сергею Николаевичу - главе Национальной полиции Украины", - говорится в указе.

В пресс-службе Нацполиции отметили, что спецзвание Князев получил по случаю Дня защитника Украины. Церемония вручения прошла в Мариинском дворце в Киеве.

Как сообщал УНН, 8 февраля прошлого года Кабинет министров Украины назначил главу Нацполиции.

Глава Нацполиции Сергей Князев заключил с министром внутренних дел Арсеном Аваковым контракт о прохождении службы на 5 лет.

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