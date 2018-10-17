Президент присвоил главе Нацполиции новое звание

"Присвоить специальное звание генерала полиции первого ранга генералу полиции второго ранга Князеву Сергею Николаевичу - главе Национальной полиции Украины", - говорится в указе.

В пресс-службе Нацполиции отметили, что спецзвание Князев получил по случаю Дня защитника Украины. Церемония вручения прошла в Мариинском дворце в Киеве.

Как сообщал УНН, 8 февраля прошлого года Кабинет министров Украины назначил главу Нацполиции.

Глава Нацполиции Сергей Князев заключил с министром внутренних дел Арсеном Аваковым контракт о прохождении службы на 5 лет.