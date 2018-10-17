Президент присвоїв голові Нацполіції нове звання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко присвоїв голові Національної поліції України Сергію Князєву спеціальне звання генерала поліції першого рангу. Про це йдеться в указі Глави держави №329/2018 від 13 жовтня, передає УНН.
"Присвоїти спеціальне звання генерала поліції першого рангу генералу поліції другого рангу Князєву Сергію Миколайовичу - голові Національної поліції України", - йдеться в указі.
У прес-службі Нацполіції відзначили, що спецзвання Князєв отримав з нагоди Дня захисника України. Церемонія вручення пройшла у Маріїнському палаці у Києві.
Як повідомляв УНН, 8 лютого минулого року Кабінет міністрів України призначив голову Нацполіції.
Голова Нацполіції Сергій Князєв уклав з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим контракт про проходження служби на 5 років.