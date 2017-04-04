Глава Нацполіції С.Князєв підписав контракт на п’ять років

“Відповідно до ст.63 Закону України „Про Національну поліцію“ та результатів консультативного конкурсу, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков уклав з головою Національної поліції України Сергієм Князєвим контракт про проходження служби”, — йдеться вповідомленні.

Зазначається, що така новація у законодавстві значно посилює позицію керівника поліції як практичної структури, гарантує захист, зменшує тиск та залежність від політичної ситуації у країні.

“Відповідно до контракту Сергій Князєв призначений на посаду терміном на п’ять років та добровільно бере на себе обов’язки проходження служби в поліції. За умовами контракту глава Нацполіції зобов’язується неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, професійно виконувати свої посадові обов’язки, не порушувати права та свободи людини, спрямовувати свою діяльність на задоволення потреб населення та зосередити зусилля на зростанні рівня довіри до НПУ як основного критерію оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції”, — повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, 8 лютого Кабінет міністрів України призначив голову Нацполіції і заступників міністра внутрішніх справ.