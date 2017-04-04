Глава Нацполиции С.Князев подписал контракт на пять лет

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45042 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103577 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159183 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117647 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117231 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112971 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104571 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107157 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103645 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154265 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Глава Нацполиции С.Князев подписал контракт на пять лет

Глава Нацполиции С.Князев подписал контракт на пять лет

Киев  •  УНН

 • 12638 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заключил с министром внутренних дел Арсеном Аваковым контракт о прохождении службы на 5 лет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу департамента коммуникации МВД Украины.

"Согласно ст.63 Закона Украины "О Национальной полиции" и результатов консультативного конкурса, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заключил с председателем Национального полиции Украины Сергеем Князевым контракт о прохождении службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая новация в законодательстве значительно усиливает позиции руководителя полиции как практической структуры, гарантирует защиту, уменьшает давление и зависимость от политической ситуации в стране.

"В соответствии с контрактом Сергей Князев назначен на должность сроком на пять лет и добровольно берет на себя обязанности прохождения службы в полиции. По условиям контракта глава Нацполиции обязуется неукоснительно соблюдать положения Конституции Украины, законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность полиции, профессионально выполнять свои должностные обязанности, не нарушать права и свободы человека, направлять свою деятельность на удовлетворение потребностей населения и сосредоточить усилия на росте уровня доверия к НПУ как основного критерия оценки эффективности деятельности органов и подразделений полиции", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, 8 февраля Кабинет министров Украины назначил председателя Нацполиции и заместителей министра внутренних дел.

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