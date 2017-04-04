Глава Нацполиции С.Князев подписал контракт на пять лет

"Согласно ст.63 Закона Украины "О Национальной полиции" и результатов консультативного конкурса, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заключил с председателем Национального полиции Украины Сергеем Князевым контракт о прохождении службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая новация в законодательстве значительно усиливает позиции руководителя полиции как практической структуры, гарантирует защиту, уменьшает давление и зависимость от политической ситуации в стране.

"В соответствии с контрактом Сергей Князев назначен на должность сроком на пять лет и добровольно берет на себя обязанности прохождения службы в полиции. По условиям контракта глава Нацполиции обязуется неукоснительно соблюдать положения Конституции Украины, законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность полиции, профессионально выполнять свои должностные обязанности, не нарушать права и свободы человека, направлять свою деятельность на удовлетворение потребностей населения и сосредоточить усилия на росте уровня доверия к НПУ как основного критерия оценки эффективности деятельности органов и подразделений полиции", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, 8 февраля Кабинет министров Украины назначил председателя Нацполиции и заместителей министра внутренних дел.