Президент представил нового председателя Донецкой ОГА Куця

"Александр Иванович (Куц - ред.) также знает и уважает Донбасс и его жителей. Уверен в том, что тот опыт, который есть, тот опыт эффективного сотрудничества с операцией Объединенных сил, то опыт сотрудничества с силовиками, опыт сотрудничества с народными депутатами является бесценным", - отметил Глава государства.



Президент подчеркнул, что первым приоритетом для нового главы Донецкой области есть мир, безопасность людей, восстановление инфраструктуры и развитие территорий.



Еще одним приоритетом, по его словам, являєтся развитие и защита малого и среднего бизнеса.



"Мы должны смотреть и показывать, что именно здесь должен быть эффективный способ защиты и функционирования малого и среднего бизнеса", - сказал он.



Очень важным, подчеркнул Президент, является проведение реформ по децентрализации, образования, малой приватизации.



Глава государства также заверил, что будет поддерживать инициативы нового председателя Донецкой ОГА.



"У вас есть доверие и поддержка Президента. Надеюсь, у вас есть и доверие жителей Донбасса", - резюмировал он.



Напомним, Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру на должность председателя Донецкой областной государственной администрации - генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.



14 июня Президент уволил Жебривского с должности председателя Донецкой ОГА.



Впоследствии Президент назначил Жебривского аудитором НАБУ.