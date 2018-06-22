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Президент представил нового председателя Донецкой ОГА Куця

Президент представил нового председателя Донецкой ОГА Куця

Киев  •  УНН

 • 16096 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко представил коллективу нового председателя Донецкой областной государственной администрации Александра Куця, передает УНН.

"Александр Иванович (Куц - ред.) также знает и уважает Донбасс и его жителей. Уверен в том, что тот опыт, который есть, тот опыт эффективного сотрудничества с операцией Объединенных сил, то опыт сотрудничества с силовиками, опыт сотрудничества с народными депутатами является бесценным", - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что первым приоритетом для нового главы Донецкой области есть мир, безопасность людей, восстановление инфраструктуры и развитие территорий.

Еще одним приоритетом, по его словам, являєтся развитие и защита малого и среднего бизнеса.

"Мы должны смотреть и показывать, что именно здесь должен быть эффективный способ защиты и функционирования малого и среднего бизнеса", - сказал он.

Очень важным, подчеркнул Президент, является проведение реформ по децентрализации, образования, малой приватизации.

Глава государства также заверил, что будет поддерживать инициативы нового председателя Донецкой ОГА.

"У вас есть доверие и поддержка Президента. Надеюсь, у вас есть и доверие жителей Донбасса", - резюмировал он.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру на должность председателя Донецкой областной государственной администрации - генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.

14 июня Президент уволил Жебривского с должности председателя Донецкой ОГА.

Впоследствии Президент назначил Жебривского аудитором НАБУ.

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