Президент представив нового голову Донецької ОДА Куця

"Олександр Іванович (Куць – ред.) також знає, шанує і поважає Донбас і його мешканців. Упевнений у тому, що той досвід, який є, той досвід ефективної співпраці з операцією Об’єднаних сил, той досвід співпраці з силовиками, досвід співпраці з народними депутатами є безцінним", - зазначив Глава держави.



Президент наголосив, що першим пріоритетом для нового очільника Донеччини є мир, безпека людей, відновлення інфраструктури і розвиток територій.



Ще одним пріоритетом, за його словами, це розвиток і захист малого і середнього бізнесу.



"Ми маємо дивитися і показувати, що саме тут має бути найефективніший спосіб захисту і функціонування малого та середнього бізнесу", - сказав він.



Дуже важливим, підкреслив Президент, є проведення реформ з децентралізації, освіти, малої приватизації.



Глава держави також запевнив, що підтримуватиме ініціативи нового голови Донецької ОДА.



"Ви маєте довіру і підтримку Президента. Сподіваюся, ви маєте довіру донеччан", - резюмував він.



Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації - генерала Служби безпеки України Олександра Куця.



14 червня Президент звільнив Жебрівського з посади голови Донецької ОДА.



Згодом Президент призначив Жебрівського аудитором НАБУ.