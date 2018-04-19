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Президент попросил поддержки парламента для предоставления Томоса на автокефальную церковь

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент просит поддержки парламента для обращения к Вселенскому патриарху специальным постановлением парламента о предоставлении Томоса на автокефалию Украинской православной церкви. Об этом с трибуны парламента заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

Президент попросил поддержки парламента для предоставления Томоса на автокефальную церковь

“Прошу вас, уважаемые депутаты, поддержать мое письмо (о предоставлении Томоса на автокефалию Украинской православной церкви — ред.) к Вселенскому патриарху специальным постановлением парламента... Это надо сделать, исходя из дипломатических соображений для продолжения и завершения переговорного процесса. Свое письмо, постановление, соответствующие обращения украинских иерархов я как можно скорее должен отправить в Стамбул”, — заявил П.Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина обязана обеспечить признание автокефальной православной церкви.

“Украина как независимое государство, согласно традициям православного мира, не просто имеет право — она ​​обязана конституировать такую ​​церковь (автокефальную — ред.) и обеспечить ее признание со стороны всего мирового православия”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Президент заявил, что будет просить Вселенского патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

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