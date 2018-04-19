Президент попросил поддержки парламента для предоставления Томоса на автокефальную церковь

“Прошу вас, уважаемые депутаты, поддержать мое письмо (о предоставлении Томоса на автокефалию Украинской православной церкви — ред.) к Вселенскому патриарху специальным постановлением парламента... Это надо сделать, исходя из дипломатических соображений для продолжения и завершения переговорного процесса. Свое письмо, постановление, соответствующие обращения украинских иерархов я как можно скорее должен отправить в Стамбул”, — заявил П.Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина обязана обеспечить признание автокефальной православной церкви.

“Украина как независимое государство, согласно традициям православного мира, не просто имеет право — она ​​обязана конституировать такую ​​церковь (автокефальную — ред.) и обеспечить ее признание со стороны всего мирового православия”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Президент заявил, что будет просить Вселенского патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.