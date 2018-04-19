Президент попросив підтримки парламенту щодо надання Томосу на автокефальну церкву
Київ • УНН
КИЇВ.19 квітня. УНН. Президент просить підтримки парламенту для звернення до Вселенського патріарха спеціальною постановою парламенту щодо надання Томосу на автокефалію українській православній церкві. Про це з трибуни парламенту заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Прошу вас, шановні депутати, підтримати мій лист (щодо надання Томосу на автокефалію українській православній церкві — ред.) до Вселенського патріарха спеціальною постановою парламенту... Це треба зробити, виходячи з дипломатичних міркувань для продовження і завершення переговорного процесу. Свого листа, постанову, відповідні звернення українських ієрархів я маю якнайшвидче відправити до Стамбула”, — заявив П.Порошенко.
Президент наголосив, що Україна зобов’язана забезпечити визнання Автокефальної православної церкви.
“Україна як незалежна держава, згідно з традиціями православного світу, не просто має право — вона зобов’язана конституювати таку церкву (автокефальну — ред.) і забезпечити її визнання з боку всього світового православ’я”, — підкреслив він.
Як повідомляв УНН, Президент заявив, що проситиме Вселенського патріарха про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.