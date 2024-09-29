Президент Польши Анджей Дуда пойдет под суд из-за неудачного сравнения части поляков со свиньями

ukenru
Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами
  •  24202 просмотра

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы
  •  38013 просмотра

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы

Эксклюзив
«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
28 сентября 2024, 14:39  •  105304 просмотра

«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

Эксклюзив
Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
27 сентября 2024, 14:08  •  134058 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

Эксклюзив
Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
27 сентября 2024, 13:25  •  145673 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
27 сентября 2024, 13:10  •  142746 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
27 сентября 2024, 12:58  •  131715 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

Эксклюзив
Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
27 сентября 2024, 11:15  •  115130 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

Эксклюзив
Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
27 сентября 2024, 10:20  •  104506 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
27 сентября 2024, 08:45  •  102142 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В россии заявили о якобы сбитии 125 беспилотников

В россии заявили о якобы сбитии 125 беспилотников

  •  38943 просмотра
Зеленский о предоставлении разрешения на удары вглубь рф: мы в диалоге с США

Зеленский о предоставлении разрешения на удары вглубь рф: мы в диалоге с США

  •  18409 просмотра
Иран требует срочного заседания Совбеза ООН из-за ликвидации лидера «Хезболлы»

Иран требует срочного заседания Совбеза ООН из-за ликвидации лидера «Хезболлы»

  •  23740 просмотра
Освободили комбрига 72 ОМБр, которая защищает Угледар: что известно

Освободили комбрига 72 ОМБр, которая защищает Угледар: что известно

  •  28851 просмотра
Зеленский прокомментировал призыв спикера Палаты представителей США уволить посла Украины

Зеленский прокомментировал призыв спикера Палаты представителей США уволить посла Украины

  •  18580 просмотра
публикации
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

27 сентября 2024, 09:56  •  141157 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

27 сентября 2024, 09:40  •  137430 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

27 сентября 2024, 09:01  •  136631 просмотра
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
Эксклюзив

27 сентября 2024, 07:00  •  140744 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

26 сентября 2024, 12:37  •  168670 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всеукраинский день дошкольного образования, Всемирный день сердца, Международный день рек. Что еще можно отметить 29 сентября

Всеукраинский день дошкольного образования, Всемирный день сердца, Международный день рек. Что еще можно отметить 29 сентября

  •  63116 просмотра
28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября 2024, 03:11  •  108130 просмотра
Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

27 сентября 2024, 15:57  •  89618 просмотра
Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

27 сентября 2024, 14:02  •  95635 просмотра
27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября 2024, 03:09  •  111566 просмотра
Актуальное
Президент Польши Анджей Дуда пойдет под суд из-за неудачного сравнения части поляков со свиньями

Президент Польши Анджей Дуда пойдет под суд из-за неудачного сравнения части поляков со свиньями

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 14:53  •  1881 просмотра

Read in English

Центр мониторинга расистского поведения считает, что президент оскорбил граждан, первое слушание состоится в 2025 году.

Президент Польши Анджей Дуда пойдет под суд из-за неудачного высказывания о поляках, пишет УНН со ссылкой на польские информационные ресурсы.

Дело касается комментария Анджея Дуды по поводу фильма польского режиссера Агнешки Холланд «Зеленая граница». Лента рассказывает о беженцах с Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС через границу Беларуси и Польши. Режиссер раскрывает то, как белорусская пропаганда заманивает мигрантов к польской границе обещаниями легкого пути в ЕС.

Польскому президенту не понравилось, как в фильме были изображены сотрудники пограничной службы Польши.

«Тот факт, что госпожа Холланд таким образом показывает польских служащих, которые выполняют свою работу для польского общества, для безопасности всех нас, безопасности Польши, то я не удивляюсь, что офицеры Пограничной службы, которые посмотрели этот фильм, использовали лозунг «Только свиньи сидят в кинотеатре», - сказал Дуда.

Позже он добавил, что это были не его прямые слова, а цитата. Дуда также сослался на «закон о цитировании». Однако, Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения считает, что Дуда оскорбил граждан собственной страны. Как сообщила организация, первое слушание по делу польского президента состоится 24 октября 2025 года в Варшаве. Уточняется, что на тот момент Дуда уже не будет президентом.

Польша разрешила силовикам «безнаказанно» применять оружие на границе27 июля 2024, 11:01 • 28408 просмотров

Добавим

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается уже несколько лет. В самые острые моменты кризиса на границе с Польшей находилось по несколько тысяч мигрантов преимущественно с Ближнего Востока и Африки. После полномасштабного вторжения РФ в Украину ситуация на границе ухудшилась, ведь Беларусь получила поддержку со стороны Москвы. Польские пограничники и военные неоднократно применяли водометы и слезоточивый газ для разгона мигрантов.

В июне 2024 года Польша ввела буферную зону на границе с Беларусью. В сентябре этот режим был продлен почти до середины декабря. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
andzhei-dudaАнджей Дуда
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
varshavaВаршава
ukrainaУкраина
polshaПольша