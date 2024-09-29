Президент Польши Анджей Дуда пойдет под суд из-за неудачного сравнения части поляков со свиньями

Президент Польши Анджей Дуда пойдет под суд из-за неудачного высказывания о поляках, пишет УНН со ссылкой на польские информационные ресурсы.

Дело касается комментария Анджея Дуды по поводу фильма польского режиссера Агнешки Холланд «Зеленая граница». Лента рассказывает о беженцах с Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС через границу Беларуси и Польши. Режиссер раскрывает то, как белорусская пропаганда заманивает мигрантов к польской границе обещаниями легкого пути в ЕС.

Польскому президенту не понравилось, как в фильме были изображены сотрудники пограничной службы Польши.

«Тот факт, что госпожа Холланд таким образом показывает польских служащих, которые выполняют свою работу для польского общества, для безопасности всех нас, безопасности Польши, то я не удивляюсь, что офицеры Пограничной службы, которые посмотрели этот фильм, использовали лозунг «Только свиньи сидят в кинотеатре», - сказал Дуда.

Позже он добавил, что это были не его прямые слова, а цитата. Дуда также сослался на «закон о цитировании». Однако, Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения считает, что Дуда оскорбил граждан собственной страны. Как сообщила организация, первое слушание по делу польского президента состоится 24 октября 2025 года в Варшаве. Уточняется, что на тот момент Дуда уже не будет президентом.

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Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается уже несколько лет. В самые острые моменты кризиса на границе с Польшей находилось по несколько тысяч мигрантов преимущественно с Ближнего Востока и Африки. После полномасштабного вторжения РФ в Украину ситуация на границе ухудшилась, ведь Беларусь получила поддержку со стороны Москвы. Польские пограничники и военные неоднократно применяли водометы и слезоточивый газ для разгона мигрантов.

В июне 2024 года Польша ввела буферную зону на границе с Беларусью. В сентябре этот режим был продлен почти до середины декабря.