Польща продовжила дію буферної зони на кордоні з білоруссю ще на три місяці
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ Польщі підписав рішення про продовження буферної зони на кордоні з білоруссю на 90 днів. Зона спрямована на боротьбу з контрабандистами та показала хороші результати.
Польща продовжила тимчасову дію буферної зони на кордоні з білоруссю ще на 90 днів. Відповідне рішення 11 вересня підписав міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Семоняк, повідомили у польському міністерстві, пише УНН.
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"Зона принесла конкретні, хороші результати. У першу чергу це спрямовано на контрабандистів, які підбирають людей, яких відправляють через кордон", - зазначив Семоняк з приводу рішення.
Доповнення
Буферну зону на кордоні з білоруссю Польща запровадила 13 червня 2024 року.