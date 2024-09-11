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Польща продовжила дію буферної зони на кордоні з білоруссю ще на три місяці

Польща продовжила дію буферної зони на кордоні з білоруссю ще на три місяці

Київ • УНН

 • 13601 перегляди

Міністр внутрішніх справ Польщі підписав рішення про продовження буферної зони на кордоні з білоруссю на 90 днів. Зона спрямована на боротьбу з контрабандистами та показала хороші результати.

Польща продовжила тимчасову дію буферної зони на кордоні з білоруссю ще на 90 днів. Відповідне рішення 11 вересня підписав міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Семоняк, повідомили у польському міністерстві, пише УНН.

Деталі

"Зона принесла конкретні, хороші результати. У першу чергу це спрямовано на контрабандистів, які підбирають людей, яких відправляють через кордон", - зазначив  Семоняк з приводу рішення.

Доповнення

Буферну зону на кордоні з білоруссю Польща запровадила 13 червня 2024 року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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