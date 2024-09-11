Польша продлила действие буферной зоны на границе с беларусью еще на три месяца

Польша продлила временное действие буферной зоны на границе с беларусью еще на 90 дней. Соответствующее решение 11 сентября подписал министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк, сообщили в польском министерстве, пишет УНН.

Детали

"Зона принесла конкретные, хорошие результаты. В первую очередь это направлено на контрабандистов, которые подбирают людей, которых отправляют через границу", - отметил Семоняк по поводу решения.

Дополнение

Буферную зону на границе с беларусью Польша ввела 13 июня 2024 года.