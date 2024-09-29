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Президент Польщі Анджей Дуда піде під суд через невдале порівняння частини поляків зі свинями

Президент Польщі Анджей Дуда піде під суд через невдале порівняння частини поляків зі свинями

Київ • УНН

 • 26289 перегляди

Центр моніторингу расистської поведінки вважає, що президент образив громадян, перше слухання відбудеться у 2025 році.

Президент Польщі Анджей Дуда піде під суд через невдале висловлювання про поляків, пише УНН з посиланням на польські інформаційні ресурси.

Справа стосується коментаря Анджея Дуди з приводу фільму польської режисерки Аґнєшки Голланд "Зелений кордон". Стрічка розповідає про біженців з Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити в ЄС через кордон Білорусі та Польщі. Режисерка розкриває те, як білоруська пропаганда заманює мігрантів до польського кордону обіцянками легкого шляху до ЄС.

Польському президентові не сподобалось, як у фільмі були зображені співробітники прикордонної служби Польщі.

"Той факт, що пані Голланд таким чином показує польських службовців, які виконують свою роботу для польського суспільства, для безпеки всіх нас, безпеки Польщі, то я не дивуюсь, що офіцери Прикордонної служби, які подивилися цей фільм, використовували гасло "Тільки свині сидять в кінотеатрі", - сказав Дуда.

Пізніше він додав, що це були не його прямі слова, а цитата. Дуда також зіслався на "закон про цитування". Однак, Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки вважає, що Дуда образив громадян власної країни. Як повідомила організація, перше слухання у справі польського президента відбудеться 24 жовтня 2025 року у Варшаві. Уточнюється, що на той момент Дуда вже не буде президентом.

Польща дозволила силовикам "безкарно" застосовувати зброю на кордоні27.07.24, 14:01 • 28734 перегляди

Додамо

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні триває вже кілька років. У найгостріші моменти кризи на кордоні з Польщею перебувало по декілька тисяч мігрантів переважно з Близького Сходу та Африки. Після повномасштабного вторгнення рф до України ситуація на кордоні погіршилася, адже Білорусь отримала підтримки з боку Москви. Польські прикордонники та військові неодноразово застосовували водомети та сльозогінний газ для розгону мігрантів.

У червні 2024 року Польща запровадила буферну зону на кордоні з Білоруссю. У вересня цей режим був продовжений майже до середини грудня. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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