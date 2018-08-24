Президент Польши поздравил украинцев с Днем Независимости

"Хочу заверить Вас в уважении к Украинскому Народу, который настойчиво строит Независимое государство и готов на самые большие жертвы перед лицом нарушение международного права и вооруженной агрессии со стороны соседа. Хочу подчеркнуть неизменную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Выражением этого являются инициативы, принятые в этой сфере на форуме Совета безопасности ООН, ОБСЕ, Европейского Союза и НАТО", - отмечается в поздравлении.

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Президент Польши отметил европейские и евроатлантические стремления Украины.



"Декларирую дальнейшую деятельность Польши на благо укрепления отношений Украины с ЕС и НАТО, а также поддержку в реализации амбициозных внутренних реформ, которые приблизят Украину к стандартам, принятым в этих организациях. В интересах Польши и Европы Украина существует как современное государство с хорошо функционирующей экономикой , что обеспечивает высокий уровень жизни своим гражданам", - отмечается в поздравлении.



Дуда убежден, что дальнейшему сближению обществ Польши и Украины служат партнерские контакты между государственными учреждениями, систематически растущий товарооборот, а также динамичное развитие контактов между людьми.

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"Надеюсь на достижение положительных результатов также в диалоге относительно трагических страниц нашей общей истории. Я убежден, что стратегическое партнерство Польши и Украины должно строиться на фундаменте правды о прошлом и в духе исповедуемых обоими народами христианских ценностей", - отметил президент Польши.



Дуда пожелал благополучия украинском.



Напомним, ранее Посольство Государства Израиль поздравило украинцев с Днем Государственного флага и Днем Независимости Украины.