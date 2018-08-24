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Президент Польщі привітав українців з Днем Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Республіки Польщі Анджей Дуда привітав Президента України Петра Порошенка та українців із 27-ю річницею Незалежності. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.

Президент Польщі привітав українців з Днем Незалежності

"Хочу запевнити Вас у повазі до Українського Народу, який наполегливо будує Незалежну державу та готовий на найбільші жертви перед лицем порушення міжнародного права та збройної агресії з боку сусіда. Хочу наголосити на незмінній підтримці Республікою Польща суверенності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Виразом цього є ініціативи, прийняті в цій сфері на форумі Ради безпеки ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу та НАТО", - зазначається у вітанні.

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Президент Польщі відзначив європейські та євроатлантичні прагнення України.

"Декларую подальшу діяльність Польщі на благо зміцнення відносин України з ЄС і НАТО, а також підтримку в реалізації амбітних внутрішніх реформ, що наблизять Україну до стандартів, прийнятих в цих організаціях. В інтересах Польщі та Європи є Україна як сучасна держава, з добре функціонуючою економікою, що забезпечує високий рівень життя своїм громадянам", - наголошено у вітанні.

Анджей Дуда переконаний, що подальшому зближенню суспільств Польщі та України служать партнерські контакти між державними установами, систематично зростаючий товарооборот, а також динамічний розвиток міжлюдських контактів.

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"Маю надію на досягнення позитивних результатів також в діалозі щодо трагічних сторінок нашої спільної історії. Я переконаний, що стратегічне партнерство Польщі і України повинно будуватися на фундаменті правди про минуле та в дусі сповідуваних обома Народами християнських цінностей", - зауважив президент Польщі.

Анджей Дуда побажав благополуччя українцям.

Нагадаємо, раніше Посольство Держави Ізраіль привітало українців з Днем Державного прапора та Днем Незалежності України.

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