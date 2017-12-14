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Президент Польши подписал изменения в закон о трудоустройстве иностранцев

Президент Польши подписал изменения в закон о трудоустройстве иностранцев

Киев  •  УНН

 • 23399 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент Польши Анджей Дуда в среду подписал закон, согласно которому, в частности, иностранцы не из стран ЕС смогут получить вид на временное пребывание в Польше в рамках переноса в страну предприятия из другого государства, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Основной целью закона является упрощение процедур при выдаче разрешений на временное пребывание иностранцев в связи с переносами своего предприятия. Максимальный период составит 3 года для работников, занимающих руководящие должности и специалистов, а также год для работников, проходящих стажировку. После этого указанные лица должны оставить ЕС, если не получат разрешение на пребывание на другом основании, согласно евросоюзным или государственным нормам.

По подсчетам Управления по вопросам иностранцев, эти изменения могут затронуть до 200 тыс. человек.

Как отметили авторы изменений в закон, в ближайшее время в Польше будет не хватать рабочей силы.

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"Постоянные поездки на заработки поляков после вступления Польши в ЕС в 2004 году и динамичное увеличение трудоустройства и нехватка рабочей силы в некоторых отраслях государственной экономики привели к большому интересу со стороны польских работодателей к работникам за пределами Польши", - пояснили в польском Министерстве внутренних дел и администрации.

В связи с этим, в законе упростили процедуру выдачи разрешения на временное пребывание и трудоустройство, а также разрешения на постоянное пребывание для работников, нанятых в отрасли, "нужной польской экономике".

Кроме того, теперь иностранцы, которые хотят получить разрешение на постоянное пребывание в Польше, должны владеть польским языком как минимум на уровне B1 (средний уровень). Это требование не коснется детей до 16 лет и тех, которые родились в Польше.

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