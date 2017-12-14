Президент Польщі підписав зміни до закону про працевлаштування іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда у середу підписав закон, згідно з яким, зокрема, іноземці не з країн ЄС зможуть отримати посвідку на тимчасове перебування у Польщі у межах перенесення в країну підприємства з іншої держави, повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
Основною метою закону є спрощення процедур під час видачі дозволів на тимчасове перебування іноземців у зв’язку з перенесеннями ними в Польщі свого підприємства. Максимальний період становитиме 3 роки для працівників, які посідають керівні посади та спеціалістів, а також рік для працівників, які проходять стажування. Після цього зазначені особи повинні залишити ЄС, якщо не отримають дозвіл на перебування на іншій підставі, згідно з євросоюзними або державними нормами.
За підрахунками Управління з питань іноземців, ці зміни можуть зачепити до 200 тис. осіб.
Як наголосили автори змін до закону, найближчим часом у Польщі бракуватиме робочої сили.
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“Постійні поїздки на заробітки поляків після вступу Польщі в ЄС у 2004 році та динамічне збільшення працевлаштування і брак робочої сили у деяких галузях державної економіки призвели до великого зацікавлення з боку польських працедавців працівниками з-за меж Польщі”, — пояснили в польському Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації.
У зв’язку з цим, у законі спростили процедуру видання дозволу на тимчасове перебування та працевлаштування, а також дозволу на постійне перебування для працівників, найнятих в галузі, “потрібній польській економіці”.
Крім того, тепер іноземці, які хочуть отримати дозвіл на постійне перебування у Польщі, повинні володіти польською мовою щонайменше на рівні B1 (середній рівень). Ця вимога не стосуватиметься дітей до 16 років та тих, які народилися у Польщі.