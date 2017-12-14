Президент Польщі підписав зміни до закону про працевлаштування іноземців

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда у середу підписав закон, згідно з яким, зокрема, іноземці не з країн ЄС зможуть отримати посвідку на тимчасове перебування у Польщі у межах перенесення в країну підприємства з іншої держави, повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.