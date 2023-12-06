Президент подписал законопроект о дополнительном налогообложении доходов банков
Киев • УНН
Президент Украины подписал законопроект о повышении ставки налога на прибыль банков до 50% в 2023 году, а затем до 25%, что, как ожидается, принесет 24-25 миллиардов гривен в 2023 году.
Президент Украины подписал законопроект о повышении ставки налога на прибыль банков, сообщает УНН со ссылкой на карточку документа.
Детали
По словам нардепа Ярослава Железняка, законопроектом предусмотрено увеличение для банков ставки налога на прибыль с 18% до 50% в 2023 году и до 25 % в последующие годы.
По расчету Минфина это принесет только за 2023 год 24-25 млрд грн. Далее это 6-7 млрд.
Как отметил Железняк, повышение ставки налога на прибыль банков является одним из требований МВФ.
Напомним
19 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9656-д относительно дополнительного налогообложения доходов банков. Тогда предлагалось повышение с 18% до 36%.
После долгих дискуссий ко второму чтению внесли правки и повысили ставки налога на прибыль банков с 18% до 50% в 2023 году и до 25% в последующие годы.
Во втором чтении и в целом парламент проголосовал за документ 21 ноября.
Президент подписал законопроект о дополнительном налогообложении доходов банков
Президент Украины подписал законопроект о повышении ставки налога на прибыль банков до 50% в 2023 году, а затем до 25%, что, как ожидается, принесет 24-25 миллиардов гривен в 2023 году.
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