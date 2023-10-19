ВР підтримала додаткове оподаткування доходів банків - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №9656-д щодо додаткового оподаткування доходів банків, повідомив у четвер народний депутат з податкового комітету Ярослав Железняк, пише УНН.
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"Рада підтримала законопроект №9656д у першому читанні про додаткового оподаткування доходів банків. "За" - 247", - написав Железняк у Telegram.
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Законопроєктом, зі слів нардепа, передбачено збільшення для банків ставки податку на прибуток з 18% до 36% без права зарахування збитків минулих періодів протягом 2024-2025 року.
"У Бюджеті 2024 року ухвалення цього закону закладено як +9,9 млрд грн", - зазначив Железняк.
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Раді запропонували узаконити тимчасове оподаткування надприбутків банків у серпні законопроектом №9656.