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ВР поддержала дополнительное налогообложение доходов банков - нардеп

Киев • УНН

 • 280231 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9656-д относительно дополнительного налогообложения доходов банков, сообщил в четверг народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.

ВР поддержала дополнительное налогообложение доходов банков - нардеп

Цитата

"Рада поддержала законопроект №9656д в первом чтении о дополнительном налогообложении доходов банков. "За" - 247", - написал Железняк в Telegram.

Детали

Законопроектом, по словам нардепа, предусмотрено увеличение для банков ставки налога на прибыль с 18% до 36% без права зачисления убытков прошлых периодов в течение 2024-2025 года.

"В Бюджете 2024 года принятие этого закона заложено как +9,9 млрд грн", - отметил Железняк.

Напоминаем

Раде предложили узаконить временное налогообложение сверхприбылей банков в августе законопроектом №9656.

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