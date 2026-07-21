Новые правила по защите ВПЛ в Украине - Зеленский подписал закон
Киев • УНН
Документ обновляет действующее законодательство о защите внутренне перемещенных лиц и гармонизирует его с международными стандартами. Он также предусматривает законодательное закрепление новых терминов и замену справки на выписку из базы данных.
Президент Украины подписал закон, который комплексно обновляет действующее законодательство о защите внутренне перемещенных лиц и гармонизирует его с международными стандартами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на законопроект № 4924-IX.
Детали
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является обеспечение возможности всем внутренне перемещенным лицам пользоваться полным объемом конституционных прав и свобод независимо от факта их регистрации, допуская установление дополнительных требований и обязанностей только в тех случаях и в той мере, которые обусловлены пользованием дополнительными (специальными) льготами и необходимы для предотвращения злоупотребления правом на такие льготы.
Также отмечается, что через 10 лет с момента принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" возникла необходимость дополнить действующее законодательство в соответствии с международными стандартами, в частности с нормами Руководящих принципов ООН по вопросам внутреннего перемещения.
Проектом закона предлагается изложить в новой редакции уже существующий закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", а также внести изменения в раздел XV "Заключительные положения" Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и статью 73 Закона Украины "Об исполнительном производстве"
В частности, предлагается закрепить на законодательном уровне термины "оставленное место жительства", "адаптация", "интеграция", "реинтеграция", "место временного проживания".
Также предусматривается формирование выписки из Базы данных о внутренне перемещенных лицах вместо справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица с целью нивелирования зависимости доступа к предоставлению услуг от ее наличия.
Напомним
Верховная Рада Украины приняла законопроект, который вводит новую базу данных для верификации потребностей ВПЛ и совершенствует механизмы обеспечения переселенцев временным жильем.