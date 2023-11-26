Президент поблагодарил причастных к справедливым ответам россиян
Киев • УНН
Владимир Зеленский поблагодарил тех, кто защищает Украину в сложных условиях на 641-й день войны, особо отметив интенсивные бои в Донецке, Купянске, Запорожье и Херсоне.
В сложный условиях вся страна должна быть благодарна тем, кто держит нашу оборону. Об этом говорится в обращении Владимира Зеленского в конце 641-го дня войны, передает УНН.
Сейчас, когда так сложно, когда такие условия, все мы должны быть особенно благодарны тем, кто держит оборону нашего государства, кто осуществляет украинские наступательные операции, кто на боевых позициях, на боевых постах, дежурит в мобильных огневых группах и во всех других наших подразделениях, которые берегут Украину, жизнь нашего государства, нашу независимость
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Он отметил, не прекращаются интенсивные бои на донецких направлениях и на Купянском направлении в Харьковской области. Украинские воины держат позиции и на юге в Запорожской и Херсонской областях.
Отдельно президент поблагодарил тех, кто наносит справедливые ответы на террористические удары россиян и работникам оборонного производства, которое поставляет все необходимое Украине.
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Президент поблагодарил причастных к справедливым ответам россиян
Владимир Зеленский поблагодарил тех, кто защищает Украину в сложных условиях на 641-й день войны, особо отметив интенсивные бои в Донецке, Купянске, Запорожье и Херсоне.
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