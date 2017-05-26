Президент пожелал Б.Бенюку в день рождения новых интересных ролей

"Уважаемый Богдан Михайлович! Примите сердечные поздравления с 60-летним юбилеем. Уважаю Ваш многогранный талант, неповторимый актерский почерк и преданность делу жизни. Благодарен Вам, что своим творчеством и гражданской позицией Вы утверждаете непреодолимый дух украинцев, заряжаете оптимизмом и верой в великое будущее нации. Крепкого здоровья Вам, новых интересных ролей и Божьей благодати. Браво, Мастер!", - говорится в поздравлении Президента.

Напомним, Богдан Бенюк получил театральную награду в номинации "За лучшее исполнение мужской роли" за роль Ричарда III, в спектакле "Ричард III" (Национальный академический драматический театр Ивана Франко).