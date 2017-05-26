Президент побажав Б.Бенюку у день народження нових цікавих ролей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав з 60-річним ювілеєм народного артиста України Богдана Бенюка, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Шановний Богдане Михайловичу! Прийміть сердечні вітання із 60-річним ювілеєм. Шаную Ваш багатогранний талант, неповторний акторський почерк та відданість справі життя. Вдячний Вам, що своєю творчістю та громадянською позицією Ви утверджуєте нездоланний дух українців, заряджаєте оптимізмом та вірою у велике майбутнє нації. Міцного здоров’я Вам, нових цікавих ролей та Божої благодаті. Браво, Майстре!”, — йдеться у привітанні Президента.
Нагадаємо, Богдан Бенюк отримав театральну нагороду у номінації “За краще виконання чоловічої ролі” за роль Річарда ІІІ у виставі “Річард ІІІ” (Національний академічний драматичний театр ім.Івана Франка).