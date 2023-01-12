Президент Южной Кореи держит открытой возможность обладания страной ядерным оружием - СМИ

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 21028 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 77884 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 118495 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 117979 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 267637 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133221 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121877 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372501 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83776 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136482 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
0м/с
77%
Популярные новости

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 17401 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 13216 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12879 просмотра

Руководитель подразделения НАБУ Романюк накупил элитных авто и недвижимости и записал их на родственников - расследование

8 апреля, 16:28 • 12206 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 14523 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 267637 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293733 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372501 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 348072 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395274 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77864 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111679 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130950 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170546 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79772 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Президент Южной Кореи держит открытой возможность обладания страной ядерным оружием - СМИ

Киев • УНН

 • 486132 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что его страна обратится к ядерному оружию как последнему средству защиты страны от атак КНДР. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Korea Times.

Президент Южной Кореи держит открытой возможность обладания страной ядерным оружием - СМИ

Детали

Президент страны сказал, что не исключает возможности передислокации тактического ядерного оружия в Южной Корее или создания нацией собственного ядерного оружия, если ядерная угроза Северной Кореи станет намного серьезнее, чем сейчас. Сообщается, что это первый случай, когда Юн Сок Ёль упомянул о возможной разработке или приобретении Южной Кореей ядерного оружия с момента его инаугурации 10 мая прошлого года.

"Если это произойдет, нам не понадобится много времени, чтобы иметь его, учитывая наши научные и технологические возможности", - сказал он после брифингов Министерства иностранных дел и Министерства национальной обороны.

В то же время он дал понять, что то, что Южная Корея немедленно станет государством, обладающим ядерным оружием, является "нереалистичным". Его замечания, вероятно, исходят из беспокойства по поводу распространения ядерного оружия, которое разделяют США и другие государства, подписавшие Договор о нераспространении.

Позже офис президента уточнил, что Южная Корея не намерена создавать ядерное оружие, а позиция Сеула в отношении обязательств по нераспространению ядерного оружия не изменилась.

"Южная Корея не будет нарушать ДНЯО и будет продолжать работать вместе с Соединенными Штатами, чтобы усилить расширенное сдерживание Северной Кореи", - заявил Ким Тэ Хё, главный заместитель советника Юна по национальной безопасности.

Ранее

Замечания президента Южной Кореи о переходе к ядерному оружию в худшем случае прозвучали на фоне усилившихся провокаций КНДР с использованием различных видов оружия.

Последней из провокаций было вторжение беспилотников Северной Кореи в воздушное пространство Южной Кореи. Ожидается, что КНДР проведет еще одно ядерное испытание в любое время в этом году.

Напомним

В феврале 2023 года военные Южной Кореи и Соединенных Штатов проведут совместные штабные учения, во время которых отработают сценарий вероятного ядерного удара КНДР.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.27
Bitcoin
$76,505.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,994.30
Ethereum
$1,467.60