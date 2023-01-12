Президент Южной Кореи держит открытой возможность обладания страной ядерным оружием - СМИ

Детали

Президент страны сказал, что не исключает возможности передислокации тактического ядерного оружия в Южной Корее или создания нацией собственного ядерного оружия, если ядерная угроза Северной Кореи станет намного серьезнее, чем сейчас. Сообщается, что это первый случай, когда Юн Сок Ёль упомянул о возможной разработке или приобретении Южной Кореей ядерного оружия с момента его инаугурации 10 мая прошлого года.

"Если это произойдет, нам не понадобится много времени, чтобы иметь его, учитывая наши научные и технологические возможности", - сказал он после брифингов Министерства иностранных дел и Министерства национальной обороны.

В то же время он дал понять, что то, что Южная Корея немедленно станет государством, обладающим ядерным оружием, является "нереалистичным". Его замечания, вероятно, исходят из беспокойства по поводу распространения ядерного оружия, которое разделяют США и другие государства, подписавшие Договор о нераспространении.

Позже офис президента уточнил, что Южная Корея не намерена создавать ядерное оружие, а позиция Сеула в отношении обязательств по нераспространению ядерного оружия не изменилась.

"Южная Корея не будет нарушать ДНЯО и будет продолжать работать вместе с Соединенными Штатами, чтобы усилить расширенное сдерживание Северной Кореи", - заявил Ким Тэ Хё, главный заместитель советника Юна по национальной безопасности.

Ранее

Замечания президента Южной Кореи о переходе к ядерному оружию в худшем случае прозвучали на фоне усилившихся провокаций КНДР с использованием различных видов оружия.

Последней из провокаций было вторжение беспилотников Северной Кореи в воздушное пространство Южной Кореи. Ожидается, что КНДР проведет еще одно ядерное испытание в любое время в этом году.

Напомним

В феврале 2023 года военные Южной Кореи и Соединенных Штатов проведут совместные штабные учения, во время которых отработают сценарий вероятного ядерного удара КНДР.