Південна Корея та США проведуть навчання зі сценарієм ядерного удару з боку КНДР

Цитата

"Ми плануємо провести навчання в лютому між посадовими особами сфери оборони щодо використання засобів розширеного стримування за сценарієм ядерних атак Північної Кореї... Є спільна потреба в цьому між двома сторонами, враховуючи, що ядерна загроза Північної Кореї стала серйозною не лише для Південної Кореї, але й для Сполучених Штатів", - заявив міністр оборони Південної Кореї Лі Чон Суп.

Деталі

За словами Лі, у травні 2023 року військові двох країн вперше проведуть окремі спільні навчання, які будуть "набагато більш конкретними та змістовними", ніж навчання у лютому.

Зазначається, що його заява прозвучала невдовзі після того, як міністерства оборони та закордонних справ провели новорічний політичний брифінг для президента Юн Сок Йоля, зосереджуючись на способах нарощування спроможності Південної Кореї відбивати нові ядерні та ракетні загрози Північної Кореї.

Лі Чон Суп додав, що в межах зусиль щодо посилення спостереження та розвідки Південна Корея планує запустити свій перший супутник-розвідник цього року та ще чотири до 2025 року. Він також пообіцяв сприяти "миру силою", критикуючи політику свого попередника щодо Північної Кореї, і закликав військових бути готовими реагувати на провокації.

"Ми ніколи не будемо вести агресивну війну, але ми повинні бути повністю готові рішуче використовувати наше право на самооборону від провокацій, які загрожують нашій свободі та миру", - поінформував міністр оборони.

Контекст

У 2022 році Північна Корея, яка має ядерну зброю, запустила безпрецедентну кількість ракет, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети (МБР), здатні досягти материкової частини США. Представники США та Південної Кореї також попередили, що Північна Корея може готуватися до першого з 2017 року випробування ядерної зброї.

Нагадаємо

26 грудня 2022 року безпілотник КНДР вторгся в повітряний простір Південної Кореї, забороненої для польотів зони навколо офісу президента Південної Кореї в Сеулі.