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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Южная Корея и США проведут совместные учения со сценарием ядерного удара со стороны КНДР

Киев • УНН

 • 457951 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Военные Южной Кореи и Соединенных Штатов проведут совместные штабные учения, во время которых отработают сценарий вероятного ядерного удара КНДР. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Reuters.

Южная Корея и США проведут совместные учения со сценарием ядерного удара со стороны КНДР

Цитата

"Мы планируем провести учения в феврале между должностными лицами сферы обороны по использованию средств расширенного сдерживания в сценарии ядерных атак Северной Кореи... Есть общая потребность в этом между двумя сторонами, учитывая, что ядерная угроза Северной Кореи стала серьезной не только для Южной Кореи, но и для Соединенных Штатов", - заявил министр обороны Южной Кореи Ли Чон Суп.

Детали

По словам Ли, в мае 2023 года военные двух стран впервые проведут отдельные совместные учения, которые будут "гораздо более конкретными и содержательными", чем учения в феврале. Отмечается, что его заявление прозвучало вскоре после того, как министерства обороны и иностранных дел провели новогодний политический брифинг для президента Юн Сок Йоля, сосредотачиваясь на способах наращивания способности Южной Кореи отражать новые ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи.

Ли Чон Суп добавил, что в рамках усилий по усилению наблюдения и разведки Южная Корея планирует запустить свой первый спутник-разведчик в этом году и еще четыре до 2025 года. Он также пообещал способствовать "миру силой", критикуя политику своего предшественника в отношении Северной Кореи, и призвал военных быть готовыми реагировать на провокации.

"Мы никогда не будем вести агрессивную войну, но мы должны быть полностью готовы решительно использовать наше право на самооборону от провокаций, которые угрожают нашей свободе и миру", - проинформировал министр обороны.

Контекст

В 2022 году Северная Корея, обладающая ядерным оружием, запустила беспрецедентное количество ракет, включая межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), способные достичь материковой части США. Представители США и Южной Кореи также предупредили, что Северная Корея может готовиться к первому с 2017 года испытанию ядерного оружия.

Напомним

26 декабря 2022 года беспилотник КНДР вторгся в воздушное пространство Южной Кореи, в запретную для полетов зону вокруг офиса президента Южной Кореи в Сеуле.

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